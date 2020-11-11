Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Kovid-19'a yakalandı

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Macaristan'ın teknik direktörü Marco Rossi'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Kovid-19'a yakalandı
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11 Kasım 2020 13:18
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Macaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rossi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve 56 yaşındaki teknik adamın karantinaya alındığı belirtildi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.



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