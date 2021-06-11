AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Macaristan - Portekiz maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 F Grubu ilk maçında Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Heyecan Tuttur'da canlı olarak yaşanacak...

Macaristan - Portekiz maçı canlı olarak Tuttur'da
Macaristan ile Portekiz EURO 2020 F Grubu ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.

Son Avrupa Şampiyonu Portekiz'e bu maçta 1,25 oran verilirken karşılaşmanın favorisi olarak gösterildi. Macaristan galibiyetine 6,40 oran uygun görülürken beraberliğin oranı 3,70 ile değerlendirildi. 2,5 ÜST'ün oranı 1,62, 2,5 ALT'ın oranı ise 1,70 oranıyla açıklandı.

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN

HANGİ OYUNCU GOL ATAR?

Karşılaşma için açılan özel bahislerde Portekiz'den Cristiano Ronaldo'nun gol atmasına 1,68, Andre Silva'nın gol atmasına ise 2,10 oranı uygun görüldü. Macaristan'da ise Adam Szalai'ye 3,95 oranı verilirken Nemanja Nikolics'e ise 3,85 oran verildi.

KIRMIZI KART OLUR MU?

Macaristan ile Portekiz'in karşı karşıya geleceği maçta Kırmızı Kart olur bahisine 3,60 oran verildi.

İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!

İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!



EURO 2020 KRALLARI YARIŞMASI!

Euro 2020'nin kralına 5.000 TL, ikinciye tam 2.000 TL bonus. Yarışmaya katılmak için yapman gereken tek şey Euro 2020 maçlarına tuttur'da oynamak ve Kupon Kralı, Sürpriz Kralı, Sosyal Kralı kategorilerinden birinde ilk ikiye girmek.

Euro 2020'ye de tuttur'da oyna, krallar gibi tuttur!



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
Son Dakika Haberleri
Caner Erkin'in konuşulan tweet beğenisi için açıklama
Christian Eriksen: "İyiyim, kontrol altındayım"
EURO 2020'de günün programı
Macaristan - Portekiz maçı canlı olarak Tuttur'da
Fransa - Almanya maçı canlı olarak Tuttur'da
Kardeş Azerbaycan'dan 20 bin destek
Şenol Güneş: "4 puan yeter ama 6 alacağız"
Advocaat: "Simon Kjaer Fenerbahçe'de de liderdi"
Laporte: "Morata sonraki maçta herkesi susturacak"
Luis Enrique Morata'ya destek istedi
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play