Macaristan - Portekiz maçı canlı olarak Tuttur'da

Macaristan ile Portekiz EURO 2020 F Grubu ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Son Avrupa Şampiyonu Portekiz'e bu maçta 1,25 oran verilirken karşılaşmanın favorisi olarak gösterildi. Macaristan galibiyetine 6,40 oran uygun görülürken beraberliğin oranı 3,70 ile değerlendirildi. 2,5 ÜST'ün oranı 1,62, 2,5 ALT'ın oranı ise 1,70 oranıyla açıklandı. MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Portekiz'den Cristiano Ronaldo'nun gol atmasına 1,68, Andre Silva'nın gol atmasına ise 2,10 oranı uygun görüldü. Macaristan'da ise Adam Szalai'ye 3,95 oranı verilirken Nemanja Nikolics'e ise 3,85 oran verildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Macaristan ile Portekiz'in karşı karşıya geleceği maçta Kırmızı Kart olur bahisine 3,60 oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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