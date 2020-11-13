Macaristan mucizeyi başardı, bileti kaptı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Macaristan ile İzlanda karşı karşıya geldi.
Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Macaristan son dakikalarda bulduğu 2 golle kazanarak adını Euro 2021'e yazdırmayı başardı.
Karşılaşmada Sigurdsson'un 31. dakikadaki golüyle öne geçen İzlanda maçı uzun süre önde götürdü. Maçta son dakikalara gelindiğinde ise adeta nefesler tutuldu.
88. dakikada Neto maça eşitliği getiren isim olurken 90+2. dakikada Szoboszlai'nin golüyle Macaristan turnuva biletini kaptı. Maçın ardından Puskas Arena'da müthiş bir sevinç yaşandı.
Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Macaristan son dakikalarda bulduğu 2 golle kazanarak adını Euro 2021'e yazdırmayı başardı.
Karşılaşmada Sigurdsson'un 31. dakikadaki golüyle öne geçen İzlanda maçı uzun süre önde götürdü. Maçta son dakikalara gelindiğinde ise adeta nefesler tutuldu.
88. dakikada Neto maça eşitliği getiren isim olurken 90+2. dakikada Szoboszlai'nin golüyle Macaristan turnuva biletini kaptı. Maçın ardından Puskas Arena'da müthiş bir sevinç yaşandı.