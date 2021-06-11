Macaristan - Fransa maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Macaristan ile Fransa Budapeşte'de karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada Fransa galibiyetine 1,15'lik oran verilmiş durumda. Macaristan'ın galibiyet oranına ise 9,00 uygun görüldüğü açıklandı. Maçın beraberlik oranı 4,10 olarka belirlenirken 2,5 ALT oranı 1,69, 2,5 ÜST oranı ise 1,63 şeklinde belirtildi. MACARİSTAN - FRANSA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Fransa'dan Kylian Mbappe'nin gol atmasına 1,94 oran verilirken Olivier Giroud'un gol atmasına 2,11 ve Antoine Griezmann'ın gol atmasına 2,26'lık oran verildi. Macaristan'da ise Adam Szalai'nin gol atmasına 4,80 oranı açıklanırken Janos Hahn'ın gol atmasına ise 5,20 oran açıklandı. KIRMIZI KART OLUR MU?
Macaristan ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği maç için açılan Kırmızı Kart olur bahisinin oranı 3,50 olarak açıklandı. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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