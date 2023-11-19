Macaristan Dominik Szoboszlai'yle kazandı

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Macaristan evinde konuk ettiği Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Macaristan Dominik Szoboszlai'yle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2023 18:55
Son güncelleme 19 Kasım 2023 18:56
EURO 2024 Elemeleri G Grubu 8. hafta karşılaşmasında Macaristan geriye düştüğü maçta Karadağ'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 66 ve 68. dakikalarda Dominik Szoboszlai ve 90+3. dakikada Adam Nagy kaydetti. Karadağ'ın tek golünü ise 36. dakikada Slobodan Rubezic attı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Attila Szalai ise karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydi.

Macaristan bu galibiyetle beraber puanını 18'e yükseltirken, Karadağ ise 11 puanda kaldı ve EURO 2024'e katılma umutlarını kaybetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery