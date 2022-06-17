Macaristan'da dev şampiyona!

Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye de boy gösterecek. Sporcularımız başarıya odaklanmış durumda.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Macaristan'da dev şampiyona!
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17 Haziran 2022 14:57
Dünya Büyükler Yüzme Şampiyonası yarın Macaristan'ın ev sahipliğinde başlayacak. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de gerçekleştirilecek organizasyon, 25 Haziran'da sona erecek.

Şampiyonada Türkiye, 5'i kadın toplam 11 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Dünya Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda yer alacak milli yüzücüler şöyle:

Kadınlar: Beril Böcekler, Deniz Ertan, Ekaterina Avramova, Merve Tuncel, Viktoria Zeynep Güneş.

Erkekler: Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Emre Sakçı, Mert Kılavuz, Ümitcan Güreş, Yiğit Aslan.

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