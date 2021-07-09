Macaristan Büyükelçisi'nden Gençlerbirliği'ne ziyaret

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.



Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Matis, ziyarette Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ile görüştü. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbette Matis, nasıl Gençlerbirliği taraftarı olduğunu ve başkent ekibiyle olan bağını anlattı.



Başkan Akdaş da Matis'e ziyareti için teşekkür ederken kendisinin Gençlerbirliği taraftarı olmasından da mutluluk duyduklarını belirtti.



Tesisleri de gezen Büyükelçi Matis, maraton tribününde maç izlemeyi özlediğini ve ilk fırsatta ailesiyle Eryaman Stadı'nda yerini alacağını söyledi.



Ziyarette Matis, başkan Akdaş'a efsane Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın adının yazılı olduğu Macaristan formasını hediye etti. Başkan Akdaş da Matis'a isminin yazılı olduğu Gençlerbirliği forması verdi.



