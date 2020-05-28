Macaristan 1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni

Futbolun tekrar başladığı Macaristan'da seyircili maçlara başlama kararı alındı.

Haber; Sporx.com
Macaristan 1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni
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28 Mayıs 2020 19:18
Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında seyirci girişine de izin verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, açık alanda düzenlenen müsabakalarda organizatörlerin gerekli önlemleri alması durumunda seyircilerin girişine müsaade edilecek.

Önlemler kapsamında, seyircilerin aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 23 Mayıs'ta tekrar başlamıştı.

 

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