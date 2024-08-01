Macar yüzücü Hubert Kos'tan Paris'te altın madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 200 metre sırt üstü finallerinde Macar sporcu Hubert Kos, altın madalya kazandı

Macar yüzücü Hubert Kos'tan Paris'te altın madalya
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 200 metre sırt üstü kategorisinde finaller yapıldı.

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Macar yüzücü Hubert Kos, 1 dakika 54 saniye 26 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yunan yüzücü Apostolos Christou, 1 dakika 54 saniye 85 saliseyle gümüş madalya kazanırken, İsviçreli Roman Mityukov, 1 dakika 54 saniye 85 saliselik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Finalleri 1 dakika, 55 saniye, 60 saliseyle yedinci sırada tamamlayan Güney Afrikalı sporcu Pieter Coetze ise elde ettiği bu dereceyle Afrika rekoru kırdı.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Yusuf Dikeç: "Los Angeles 2028'e kadar durmak yok"
Olimpiyatların 6. gününde Çin, liderliğini sürdürdü
Teniste kadınlarda final, erkeklerde yarı finale çıkanlar belli oldu!
Yüzmede altın madalya Avustralya'nın!
Azerbaycanlı Zelym Kotsoiev'dan judoda altın madalya
ABD'li yüzücü Kate Douglass'tan altın madalya!
İtalyan judocu Alice Bellandi, altın madalya kazandı
'Big Four'da bir kayıp daha: Andy Murray veda etti
Ecem Güzel, ilk yarışı 9'uncu sırada bitirdi
Macar yüzücü Hubert Kos'tan Paris'te altın madalya
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play