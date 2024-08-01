Macar yüzücü Hubert Kos'tan Paris'te altın madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 200 metre sırt üstü kategorisinde finaller yapıldı.



Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Macar yüzücü Hubert Kos, 1 dakika 54 saniye 26 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.



Yunan yüzücü Apostolos Christou, 1 dakika 54 saniye 85 saliseyle gümüş madalya kazanırken, İsviçreli Roman Mityukov, 1 dakika 54 saniye 85 saliselik derecesiyle bronz madalya elde etti.



Finalleri 1 dakika, 55 saniye, 60 saliseyle yedinci sırada tamamlayan Güney Afrikalı sporcu Pieter Coetze ise elde ettiği bu dereceyle Afrika rekoru kırdı.



