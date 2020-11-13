Maça damga vuran an: Hakem teknik direktörü düşürdü!

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gana ile Sudan'ın karşı karşıya geldiği maça 4. hakem damga vurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Maça damga vuran an: Hakem teknik direktörü düşürdü!
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13 Kasım 2020 17:13
Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Gana ile Sudan karşılaştı. 4. hakemin maç içindeki hareketi gündem oldu.

36. dakikada Sudan oyuncusu Abdel Rahman'a yapılan hareket sonrası penaltı bekleyen Sudan teknik direktörü Hubert Velud, penaltı kararı çıkmaması sonrası itirazda bulundu.

HAKEM İTİNCE ORTAM GERİLDİ

Maçın 4. hakemi, taç çizgisinde şiddetli şekilde itiraz eden teknik direktöre müdahale etti. Hakemin de eliyle teknik direktörü itmesi sonrası ortam gerildi.

Bu müdahale sonrası teknik direktör Velud, yere düştü ve maçtan akılda kalan tek sahne bu oldu.

Gana, söz konusu maçı 2-0 kazandı ve grubunda 3. maçında 3. galibiyetini alarak liderliğini perçinledi.





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