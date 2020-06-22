Maç sonunda yöneticiler arasında tartışma çıktı

Zirve yarışındaki Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 90+5. dakikada yediği golün ardından 2-2 berabere kaldı ve maç sonunda gerginlik yaşandı.
Trabzonspor yöneticileri, Alanyaspor yöneticileri ile birlikte maçın hakemlerine tepki gösterdi.
İki takımın yöneticileri arasında yaşanan gerginlik uzun süre sürdü ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sakinleşti.
Trabzonspor yöneticileri, Alanyaspor yöneticileri ile birlikte maçın hakemlerine tepki gösterdi.
İki takımın yöneticileri arasında yaşanan gerginlik uzun süre sürdü ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sakinleşti.