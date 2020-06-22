Maç sonunda yöneticiler arasında tartışma çıktı

Alanyaspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta iki takımın yöneticileri arasında uzun süreli tartışma çıktı.

Maç sonunda yöneticiler arasında tartışma çıktı
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22 Haziran 2020 23:24
Zirve yarışındaki Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 90+5. dakikada yediği golün ardından 2-2 berabere kaldı ve maç sonunda gerginlik yaşandı.

Trabzonspor yöneticileri, Alanyaspor yöneticileri ile birlikte maçın hakemlerine tepki gösterdi.

İki takımın yöneticileri arasında yaşanan gerginlik uzun süre sürdü ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sakinleşti.





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