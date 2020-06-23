Maç sonunda olay: Ahmet Ağaoğlu - Hasan Çavuşoğlu

"KÜFÜRLER SAVURDULAR"

Zirve yarışındaki, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmandar ile 90+5. dakikada yediği golün ardından 2-2 berabere kaldı ve maç sonunda gerginlik yaşandı.Trabzonspor yöneticileri, Alanyaspor yöneticileri ile birlikte maçın hakemlerine tepki gösterdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu karşı karşıya gelirken, iki isim karşılıklı birbirlerine sert sözler kullandı.İki takımın yöneticileri arasında yaşanan gerginlik uzun süre sürdü ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sakinleşti.Alanyaspor'un 90+5. dakikada attığı golün ardından yaptığı sevincin Trabzonsporlu yöneticileri sinirlendirdiği ve gerginliğin ondan sonra başladığı kaydedildi.Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da, "Bu sistem değişecek, hem de en yakın zamanda." şeklinde bir açıklama yaptı.