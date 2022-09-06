Maç sonu üçlüsü Sacha Boey'den geldi

Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından kale arkasındaki "ultrAslan" taraftar grubunun önüne giden futbolcular, kol kola girerek taraftarın söylediği marşa eşlik etti.
Taraftarların isteğiyle maçta iyi bir performans sergileyen Sacha Boey, "üçlü" tezahüratı yaptırdı. Taraftarlar, henüz golle tanışamayan yeni transfer Haris Seferovic'e de tezahüratlarla destek verdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından kale arkasındaki "ultrAslan" taraftar grubunun önüne giden futbolcular, kol kola girerek taraftarın söylediği marşa eşlik etti.
Taraftarların isteğiyle maçta iyi bir performans sergileyen Sacha Boey, "üçlü" tezahüratı yaptırdı. Taraftarlar, henüz golle tanışamayan yeni transfer Haris Seferovic'e de tezahüratlarla destek verdi.
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