Maç sonu üçlüsü Sacha Boey'den geldi

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey, maç sonu taraftarlara üçlü çektirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Maç sonu üçlüsü Sacha Boey'den geldi
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06 Eylül 2022 00:36
Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından kale arkasındaki "ultrAslan" taraftar grubunun önüne giden futbolcular, kol kola girerek taraftarın söylediği marşa eşlik etti.

Taraftarların isteğiyle maçta iyi bir performans sergileyen Sacha Boey, "üçlü" tezahüratı yaptırdı. Taraftarlar, henüz golle tanışamayan yeni transfer Haris Seferovic'e de tezahüratlarla destek verdi.

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