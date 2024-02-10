Maç sonu önce tartışma sonra barış!

Galatasaray ile Başakşehir maçının ardından kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın bitiş düdüğü sonrası kısa süren bir gerginlik yaşadı.
İkili daha sonra sorunu tatlıya bağladı. Çağdaş Atan'ın bu esnada, Okan Buruk'a "Ben seni seviyorum, özür diliyorum" dediği ekrandan duyuldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın bitiş düdüğü sonrası kısa süren bir gerginlik yaşadı.
İkili daha sonra sorunu tatlıya bağladı. Çağdaş Atan'ın bu esnada, Okan Buruk'a "Ben seni seviyorum, özür diliyorum" dediği ekrandan duyuldu.