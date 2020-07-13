Maç sonu 'argo' tezahüratlar, Fatih Terim'i çileden çıkardı

Mücadele sırasında Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, hakeme yönelik sürekli tepki gösterilmesine ilk olarak Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş tepki gösterdi.



Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; İki tarafın söz dalaşına girdiği gerilim sakinleştirilirken mücadelenin bitmesinin ardından ikinci gerilim yaşandı. Ankaragücü yöneticileri, bu kez argo kelimeler içeren bir tezahürat söylemeye başlarken teknik direktör Fatih Terim'e el kol hareketleri yapıldı.



Terim de bu duruma tepki gösterirken bir süre maçın hakemlerini bekleyen İmparator, yardımcılarının da ısrarıyla içeri girdi.



Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, yöneticileri sustururken daha sonra soyunma odasına inerek yaşanan tatsızlık için Terim'den özür diledi.



