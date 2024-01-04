MAÇ ÖZETİ: Virtus Bologna 85-83 Bayern Münih

THY EuroLeague'in 18. hafta maçında Virtus Bologna, Bayern Münih'i 85-83 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Virtus Bologna 85-83 Bayern Münih
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04 Ocak 2024 01:20
Son güncelleme 04 Ocak 2024 01:37
THY EuroLeague'in 18. hafta maçında Virtus Bologna ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. 

Büyük heyecana sahne olan maçı İtalyan ekibi Bologna, dokuz sayı geriye düştüğü maçı 85-83 kazandı. 

Bologna'da Toko Shengelia 18 sayı, 5 ribaund ile oynarken Bayern'de Carsen Edwards'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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