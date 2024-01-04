MAÇ ÖZETİ: Virtus Bologna 85-83 Bayern Münih

THY EuroLeague'in 18. hafta maçında Virtus Bologna ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Büyük heyecana sahne olan maçı İtalyan ekibi Bologna, dokuz sayı geriye düştüğü maçı 85-83 kazandı.
Bologna'da Toko Shengelia 18 sayı, 5 ribaund ile oynarken Bayern'de Carsen Edwards'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Büyük heyecana sahne olan maçı İtalyan ekibi Bologna, dokuz sayı geriye düştüğü maçı 85-83 kazandı.
Bologna'da Toko Shengelia 18 sayı, 5 ribaund ile oynarken Bayern'de Carsen Edwards'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ