MAÇ ÖZETİ: Valencia 75-66 Maccabi Tel Aviv

THY EuroLeague'in 3. haftasında Alex Mumbru'nun ekibi Valencia ile Oded Kattash'ın yönetimindeki Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.
Fuente de San Luis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 75-66 kazandı ve EuroLeague'in ilk 3 maçından 3 galibiyet çıkarmayı bildi.
Valencia'da Victor Claver 10 sayı 7 ribaunt ile yıldızlaşırken, Maccabi Tel Aviv'de Bonzie Colson'ın 20 sayısı galibiyete yetmedi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Fuente de San Luis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 75-66 kazandı ve EuroLeague'in ilk 3 maçından 3 galibiyet çıkarmayı bildi.
Valencia'da Victor Claver 10 sayı 7 ribaunt ile yıldızlaşırken, Maccabi Tel Aviv'de Bonzie Colson'ın 20 sayısı galibiyete yetmedi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ