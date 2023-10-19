MAÇ ÖZETİ: Valencia 75-66 Maccabi Tel Aviv

THY EuroLeague'in 3. haftasında Valencia evinde Maccabi Tel Aviv'i 75-66 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Valencia 75-66 Maccabi Tel Aviv
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19 Ekim 2023 00:11
THY EuroLeague'in 3. haftasında Alex Mumbru'nun ekibi Valencia ile Oded Kattash'ın yönetimindeki Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.

Fuente de San Luis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 75-66 kazandı ve EuroLeague'in ilk 3 maçından 3 galibiyet çıkarmayı bildi.

Valencia'da Victor Claver 10 sayı 7 ribaunt ile yıldızlaşırken, Maccabi Tel Aviv'de Bonzie Colson'ın 20 sayısı galibiyete yetmedi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ


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