MAÇ ÖZETİ: Valencia 65-78 Olympiakos

THY EuroLeague 26. hafta maçında Valencia ile Olympiakos karşı karşıya geldi.



İspanya'da oynanan karşılaşmayı Olympiakos 78-65 kazandı.



Olympiakos'ta Isaiah Canaan 16 sayı ile takımının en skoreri oldu. Valencia'da Semi Ojeleye'nin 19 sayısı galibiyete yetmedi.



Bu sonuçla birlikte Olympiakos, EuroLeague'deki 15. galibiyetini aldı. Valencia ise 13. kez mağlup oldu.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



