MAÇ ÖZETİ Real Madrid Barcelona maçı golleri ve geniş özeti

ZIDANE'IN KOVACIC HAMLESİ TARTIŞILDI

KARIM BENZEMA ISLIKLANDI!..

LIONEL MESSI TARİHİ BAŞTAN YAZIYOR

TER STEGEN SON DAKİKALARDA FARK YARATTI

Dünya derbisibu sezon da nefesleri kesti! Real Madrid - Barcelona maçında kazanan, 3-0'lık skorlaoldu ve'in şampiyonluk ihtimali mucizelere kaldı. La Liga'nın 17. haftasındaki mücadele, Santiago Bernabeu'da oynandı.Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 54. dakikada Luis Suarez, 64. dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 90+3. dakikada Alexis Vidal ile geldi. Real Madrid'de Dani Carvajal, 63. dakikada kale çizgisinde gole giden topu engellediği için gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Barcelona, 14 galibiyete ulaştı ve 3 beraberlikle birlikte yenilmezliğini sürdürerek 45 puana yükseldi. 1 maçı eksik olan Real Madrid ise sezonun 3. yenilgisini aldı ve Barcelona'nın tam 14 puan gerisinde, 31 puanda kaldı.La Liga'nın 18. haftasında Barcelona evinde Levante ile karşılaşacakken, Real Madrid ise deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak.Real Madrid'in ilk 11'inde Kovacic sürprizi yaşandı. Zinedine Zidane, Asensio ve Isco'yu kenarda oturturken, Kovacic'i ilk 11'de sahaya sürdü ve Hırvat yıldız, karşılaşmada Lionel Messi'yi marke etme görevini üstlendi. Zidane'ın bu hamlesi Real Madrid taraftarları tarafından eleştiriyle karşılanırken, Kovacic, 72. dakikada kenara geldi ve Gareth Bale oyuna dahil oldu.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Karim Benzema, hücumdaki verimsiz görüntüsü nedeniyle Real Madrid taraftarlarının tepkisini topladı. Fransız yıldız, 66. dakikada 2-0 geriye düştükten sonra Zidane tarafından kenara alınırken, Real Madrid taraftarları tarafından ıslıklandı.Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, El Clasico tarihindeki 25. golünü attı ve derbi tarihinin en golcü oyuncusu olma istatistiğini sürdürdü. Öte yandan Arjantinli yıldız, yıl içinde 54. golünü attı ve 53 gollü Cristiano, Lewandowski ve Cavani'yi geçerek 2017'nin en golcü oyuncusu oldu.Barcelona'nın Alman file bekçisi Ter Stegen, karşılaşmada Real Madrid'in yıldızlarına gol izni vermeyerek kalesinde büyüdü. Yıldız kaleci, 5 net pozisyonda kalesini gole kapattı.