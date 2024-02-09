MAÇ ÖZETİ: Partizan 78-79 Bayern Münih

THY EuroLeague 26. hafta maçında Partizan ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Sırbistan'da oynanan maçı Bayern Münih, Sylvain Francisco'nun son saniye üçlüğüyle 79-78 kazandı.
Bayern'de maçın kahramanı Sylvain Francisco 20 sayı, 3 asistle oynadı. Partizan'da ise Punter, 22 sayı kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, EuroLeague'deki 11. galibiyetini aldı. Partizan ise 14. kez kaybetti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Sırbistan'da oynanan maçı Bayern Münih, Sylvain Francisco'nun son saniye üçlüğüyle 79-78 kazandı.
Bayern'de maçın kahramanı Sylvain Francisco 20 sayı, 3 asistle oynadı. Partizan'da ise Punter, 22 sayı kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, EuroLeague'deki 11. galibiyetini aldı. Partizan ise 14. kez kaybetti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ