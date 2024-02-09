MAÇ ÖZETİ: Partizan 78-79 Bayern Münih

THY EuroLeague 26. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda karşılaştığı Partizan'ı 79-78 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Partizan 78-79 Bayern Münih
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09 Şubat 2024 01:27
THY EuroLeague 26. hafta maçında Partizan ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Sırbistan'da oynanan maçı Bayern Münih, Sylvain Francisco'nun son saniye üçlüğüyle 79-78 kazandı. 

Bayern'de maçın kahramanı Sylvain Francisco 20 sayı, 3 asistle oynadı. Partizan'da ise Punter, 22 sayı kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, EuroLeague'deki 11. galibiyetini aldı. Partizan ise 14. kez kaybetti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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