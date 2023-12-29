MAÇ ÖZETİ: Partizan 75-77 Virtus Bologna

THY EuroLeague'in 17. hafta maçında Partizan ile Virtus Bologna karşı karşıya geldi.
Stark Arena'da oynanan maçı Virtus Bologna 77-75 kazandı. Bu sonuçla birlikte İtalyan ekibi 12. galibiyetini alırken, Partizan sekizinci yenilgisini aldı.
Bologna'da Iffe Lundberg 16 sayı, 3 asist ile takımının en skoreri oldu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Stark Arena'da oynanan maçı Virtus Bologna 77-75 kazandı. Bu sonuçla birlikte İtalyan ekibi 12. galibiyetini alırken, Partizan sekizinci yenilgisini aldı.
Bologna'da Iffe Lundberg 16 sayı, 3 asist ile takımının en skoreri oldu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ