MAÇ ÖZETİ: Partizan 75-77 Virtus Bologna

THY EuroLeague'in 17. hafta maçında Virtus Bologna, Partizan'ı deplasmanda 77-75 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Partizan 75-77 Virtus Bologna
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29 Aralık 2023 00:01
THY EuroLeague'in 17. hafta maçında Partizan ile Virtus Bologna karşı karşıya geldi. 

Stark Arena'da oynanan maçı Virtus Bologna 77-75 kazandı. Bu sonuçla birlikte İtalyan ekibi 12. galibiyetini alırken, Partizan sekizinci yenilgisini aldı.

Bologna'da Iffe Lundberg 16 sayı, 3 asist ile takımının en skoreri oldu.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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