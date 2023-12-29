MAÇ ÖZETİ: Panathinaikos 82-65 Kızılyıldız

THY EuroLeague'in 17. hafta maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, sahasında Kızılyıldız'ı 82-65 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Panathinaikos 82-65 Kızılyıldız
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29 Aralık 2023 00:59
THY EuroLeague'in 17. hafta maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Kızılyıldız'ı ağırladı.

Nikos Galis Salonu'nda oynanan maçı Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos 82-65 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Yunan ekibi, 10. galibiyetine ulaştı. 

Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou 15, Jerian Grant 14 sayıyla oynadı. Kızılyıldız'da Joel Bolomboy'un 15 sayısı galibiyete yetmedi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Panathinaikos futbol takımının başına geçen Fatih Terım'de yer aldı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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