Maç Özeti: Olimpia Milano 90-98 Maccabi Tel Aviv

Euroleague mücadelesinde Maccabi Tel Aviv, deplasmanda İtalyan rakibi Olimpia Milano'yu 98-90 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Maç Özeti: Olimpia Milano 90-98 Maccabi Tel Aviv
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01 Kasım 2023 01:15
Son güncelleme 01 Kasım 2023 01:17
THY Euroleague'in 5. haftasında Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Olimpia Milano'yu 98-90 yendi.

Tel Aviv temsilcisinde Jasiel Rivero 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından olurken Lorenzo Brown'da 20 sayı 12 asistlik performansıyla dikkat çekti. Olimpia'da Nikola Mirotic 24 sayıyla maçın adamı olurken Shavon Shields da 22 sayılık katkı vermesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

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