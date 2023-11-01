Maç Özeti: Olimpia Milano 90-98 Maccabi Tel Aviv

THY Euroleague'in 5. haftasında Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Olimpia Milano'yu 98-90 yendi.
Tel Aviv temsilcisinde Jasiel Rivero 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından olurken Lorenzo Brown'da 20 sayı 12 asistlik performansıyla dikkat çekti. Olimpia'da Nikola Mirotic 24 sayıyla maçın adamı olurken Shavon Shields da 22 sayılık katkı vermesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
Tel Aviv temsilcisinde Jasiel Rivero 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından olurken Lorenzo Brown'da 20 sayı 12 asistlik performansıyla dikkat çekti. Olimpia'da Nikola Mirotic 24 sayıyla maçın adamı olurken Shavon Shields da 22 sayılık katkı vermesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.