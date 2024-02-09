MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 81-76 Real Madrid

THY EuroLeague 26. hafta maçında Olimpia Milano, lider Real Madrid'i 81-76 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 81-76 Real Madrid
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09 Şubat 2024 01:16
THY EuroLeague 26. hafta maçında Olimpia Milano ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 

İtalya'da oynanan karşılaşmayı Olimpia Milano 81-76 kazandı. 

Milano'da Shavon Shields 27 sayı, 2 ribaund ile takımının en skoreri oldu. 

Bu sonuçla birlikte Milano, EuroLeague'deki 11. galibiyetini aldı. Lider Real Madrid ise 4. kez kaybetti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ   

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