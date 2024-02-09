MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 81-76 Real Madrid

THY EuroLeague 26. hafta maçında Olimpia Milano ile Real Madrid karşı karşıya geldi.



İtalya'da oynanan karşılaşmayı Olimpia Milano 81-76 kazandı.



Milano'da Shavon Shields 27 sayı, 2 ribaund ile takımının en skoreri oldu.



Bu sonuçla birlikte Milano, EuroLeague'deki 11. galibiyetini aldı. Lider Real Madrid ise 4. kez kaybetti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



