MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 74-70 Barcelona

THY EuroLeague 23. haftasında Olimpia Milano ile Barcelona karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı Olimpia Milano 74-70 kazandı.



Olimpia Milano'da Shavon Shields 23 sayı, 5 asist ile takımının yıldızı oldu. Barcelona'da Jan Vesely 28 sayı, 4 ribaund istatistiğiyle oynasa da bu performansı galibiyete yetmedi.



Bu sonuçla 23. hafta sonunda Barcelona 8. mağlubiyetini, Milano 10. galibiyetini aldı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



