MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 74-70 Barcelona

THY EuroLeague 23. haftasında Olimpia Milano, Barcelona'yı 74-70 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 74-70 Barcelona
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27 Ocak 2024 01:17
Son güncelleme 27 Ocak 2024 01:18
THY EuroLeague 23. haftasında Olimpia Milano ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Olimpia Milano 74-70 kazandı. 

Olimpia Milano'da Shavon Shields 23 sayı, 5 asist ile takımının yıldızı oldu. Barcelona'da Jan Vesely 28 sayı, 4 ribaund istatistiğiyle oynasa da bu performansı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla 23. hafta sonunda Barcelona 8. mağlubiyetini, Milano 10. galibiyetini aldı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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