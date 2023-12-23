MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 68-76 Panathinaikos

THY EuroLeague'in 16. hafta maçında Olimpia Milano ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Mediolanum Forum'da oynanan maçı Panathinaikos 76-68 yendi.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini aldı.
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 17 sayı, 5 asist ile galibiyetin mimarlarından olmayı başardı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Mediolanum Forum'da oynanan maçı Panathinaikos 76-68 yendi.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini aldı.
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 17 sayı, 5 asist ile galibiyetin mimarlarından olmayı başardı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ