MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 68-76 Panathinaikos

THY EuroLeague'in 16. hafta maçında Panathinaikos, Olimpia Milano'yu 76-68 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 68-76 Panathinaikos
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23 Aralık 2023 01:00
Son güncelleme 23 Aralık 2023 01:03
THY EuroLeague'in 16. hafta maçında Olimpia Milano ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Mediolanum Forum'da oynanan maçı Panathinaikos 76-68 yendi.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini aldı.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 17 sayı, 5 asist ile galibiyetin mimarlarından olmayı başardı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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