MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 90-91 Baskonia

THY EuroLeague 22. hafta maçında Baskonia, Kızılyıldız'ı deplasmanda 90-91 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 90-91 Baskonia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2024 01:38
THY EuroLeague 22. hafta maçında Kızılyıldız ile Baskonia karşı karşıya geldi.

Stark Arena'da oynanan maçı Baskonia 91-90 kazandı.

Baskonia'da Markus Howards 32 sayı, 2 asist ile takımın en skoreri oldu. Kızılyıldız'da Yago Dos Santos'un 26 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery