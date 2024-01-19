MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 90-91 Baskonia

THY EuroLeague 22. hafta maçında Kızılyıldız ile Baskonia karşı karşıya geldi.



Stark Arena'da oynanan maçı Baskonia 91-90 kazandı.



Baskonia'da Markus Howards 32 sayı, 2 asist ile takımın en skoreri oldu. Kızılyıldız'da Yago Dos Santos'un 26 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



