MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa 1-4 Fenerbahçe özet görüntüleri, Fenerbahçe'nin gollerini izle

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'in 31. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.Sarı-lacivertli ekip ligdeki galibiyet serisini de 5 maça çıkarmış oldu.'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 31. dakikada, 64. dakikada, 74. dakikada, 90+4. dakikadakaydetti.'nın tek golünü 52. dakikada kendi kalesineattı.Fenerbahçe, bu galibiyetle Spor Toto Süper Lig'de puanını 63'e çıkardı. Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı.(63) Galatasaray -1(63) Fenerbahçe(62) Beşiktaş -1(62) M. Başakşehir -1Fenerbahçe ligin 32. haftasında taraftarı önünde Bursaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 30'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçına göre kadroda tek değişikliğe gitti. Kocaman, Kasımpaşa maçı öncesi adale sakatlığı yaşayan Dirar'ı kadrodan çıkarırken yerine Alper Potuk'u sahaya sürdü. Kocaman, kalede Volkan Demirel'e görev verirken, savunma hattında Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali'ye forma verdi. Orta sahada Josef ve Mehmet Topal'a şans veren deneyimli çalıştırıcı, hücum hattında ise Aatif, Giuliano, Alper ve Soldado'yu sahaya sürdü.Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Fenerbahçe maçında geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor ile oynanan maça göre değişikliğe gitmedi. Kemal Özdeş, kalede Eray Birniçan'a görev verirken savunmada Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau'ya, orta sahada Sadiku ve Pavelka'ya hücum hattında ise İlhan, Mensah, Trezeguet ve Diagne'ye forma verdi.Mücadeleye her iki ekip de kontrollü bir başlangıç yaptı. İlk 20 dakikada önemli bir gol fırsatı yaşanmazken, 20 dakikalık bölüm 0-0'lık eşitlikle geçildi.Kasımpaşa, 23. dakikada Trezeguet ile etkili geldi. Trezeguet, çalımlarla Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Başarılı oyuncu şut çekmek isterken Şener daha önce davrandı ve topu aldı. Bu sırada Trezeguet şuta hazırlandığı için Şener'in ayağına vurdu ve yerde kaldı. Kasımpaşalı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi.Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Kasımpaşa yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına havalandırılan topu Mensah kafa vuruşunu yaptı ve top az farkla auta çıktı.Fenerbahçe, son kanattan atağa çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Giuliano'nun ara pasında Hasan Ali sol taraftan hareketlendi. Hasan Ali topu kale önüne doğru ortaladı. Gerilerden gelen Josef de Souza, kale önünde topa dokundu ve top filelere gitti. Bu golle Fenerbahçe mücadelenin 31. dakikasında Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın 42. dakikasında Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. 42. dakkiada yaşanan bir pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular, ceza alanında elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi ancak Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi.İlk yarı başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe 1-0 önde kapattı.İkinci yarıya ev sahibi Kasımpaşa daha iyi başladı. Mücadelenin 52. dakikasında Trezeguet Fenerbahçe ceza sahasında topla buluştu. Trezeguat soluna aldıktan sonra pasını Sadiku'ya çıkardı. Sadiku istediği gibi vuramasa da top ceza sahasının sol içindeki İlhan Depe'ye geldi. İlhan kontrol edip şutunu çekti. Volkan'ı geçen topu Martin Skrtel ters vuruşta kendi ağlarına gönderdi. Kasımpaşa, 52. dakikada Skrtel'ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi.Aykut Kocaman, 62. dakikada oyuncu değişikliğine gitti. Fenerbahçe'de bu dakikada Alper ve Aatif kenara gelirken oyuna Valbuena ile Janssen girdi.Mücadelenin 64. dakikasında Fenerbahçe sağ kanattan atak geliştirdi. Şener, ceza sahasının sağında topla buluştu. Şener orta açmak istedi ancak top rakibinin karnından geri döndü. Bu pozisyonda Kasımpaşalı oyuncu yerde kaldı. Şener tekrar önüne gelen topla ceza sahasında birkaç metre ilerledikten sonra kaleye çok sert bir şut çekti. Şener'in sert şutunda kaleci topa müdahale edemedi ve Fenerbahçe'nin golü geldi. Sarı-lacivertli ekip bu golle Kasımpaşa karşısında skoru 2-1'e getirdi.Fenerbahçe golden sonra daha etkili oynamaya başladı. 74. dakikada konuk ekip sağ kanattan hücuma çıktı. Giuliano aldığı topla birlikte ceza sahasına girdi. Aut çizgisine inen Giuliano ortasını açtı. Kale önüne çevrilen topu Valbuena yaptığı vuruşta ağlara gönderdi. Fenerbahçe bu golle 3-1 öne geçerken, Kasımpaşalı oyuncular yoğun itirazlarda bulundu. Kasımpaşalı oyuncular topun aut çizgisini geçtikten sonra çevrildiği gerekçesiyle yan hakem Tarık Ongun'a uzun süre itirazlarda bulundu ancak Cüneyt Çakır'ın kararı değişmedi.Mücadelenin 90+4. dakikası oynanırken, Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına çevrilen topu Janseen altıpasa yakın noktada yaptığı vuruşta ağlara gönderdi ve Fenerbahçe skoru 4-1'e getirdi. Hakem Cüneyt Çakır golden sonra maçın da son düdüğünü çaldı. 90 dakika sonunda Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.17. dakikada sağ kanattan Mensah'ın sert ortasına ön direkte iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.18. dakikada karambolde topu ceza yayı solunda önünde bulan Chahechouhe'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.27. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasına ön direkte Pavelka'nın kafa vuruşunda top arka direğe paralel dışarı gitti.31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Aatıf'ın ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın bekletmeden ortasında, altıpasta müsait durumda bulunan De Souza'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.35. dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ilerleyen Alper Potuk'un sert ortasında kale sahasında bulunan Soldado meşin yuvarlağa dokunamadı.45+1. dakikada ön alanda rakibinden presle topu kapan De Souza, topu Chahechouhe'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Alper Potuk'un yerden ortasında kaleci Eray'ın ayaklarıyla çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.