MAÇ ÖZETİ Galatasaray Ankaragücü maçı golleri, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

'in 18. haftasında, sahasında'nü konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada'nü 6-0 mağlup etti.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada ve 26. dakikada, 21. dakikada, 59. dakikada ve 63. dakikada, 86. dakikadakaydetti.Bu galibiyetin ardından Galatasaray Süper Lig'de puanını 32'ye çıkarırken, Ankaragücü 20 puanda kaldı.Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacak. Ankaragücü ise bir sonraki hafta sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.Spor Toto Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, kadroda 3 değişlikle takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, ligin 17. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun yokluğunda, yerlerine yeni transfer Marcao, Linnes, ve Sinan Gümüş'ü oynattı.Mücadeleye ev sahibi Galatasaray çok hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı takımın henüz 1. dakikada gerçekleşen hücumunda Feghouli sağdan ceza sahasına girdi. Feghouli'nin çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Henry Onyekuru önüne doğru açılan topa sert bir vuruş çıkardı. Savunmanın yatarak müdahalesinden sonra top altıpasa açıldı. Burada pozisyonu takip eden Sinan Gümüş yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1. dakikada Sinan'ın golüyle 1-0 öne geçti.Savunmadan hızlı çıkmayan çalışan Galatasaray'da Sofiane Feghouli topla buluştu. Feghouli, Pinto'nun sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faulü verirken, saha içerisinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sonraı hakem Pinto ve Younes Belhanda'ya sarı kart gösterdi. Belhanda gördüğü sarı kartla Göztepe maçı öncesi cezalı duruma düştü.Galatasaray oyun üstünlüğünü sürdürürken üst üste iki gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta Badou Ndiaye tek pasla topu Henry Onyekuru ile buluşturdu. Onyekuru altıpasa yakın noktada kaleci ile karşı karşıya, şık bir plase vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Galatasaray, Onyekuru'nun bu golüyle 21. dakikada skoru 2-0 yaptı.Bu golden sadece 5 dakika sonra, 26. dakikada bu kez sarı-kırmızılı takım sağ kanattan geldi. Belhanda'nın pasında Mariano sağ tarafta topla buluştu. Mariano ceza sahasının sağından bekletmeden ortasını açtı. Sinan Gümüş ceza sahası içinde gelen topu doğrudan kaleye gönderdi. Sinan'ın şık vuruşunda top ağlarla buluştu ve Galatasaray 26. dakikada Ankaragücü karşısında skoru 3-0'a getirdi.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı Galatasaray 3-0 önde kapattı.Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı ataklar şeklinde başladı.Skorun da avantajıyla Galatasaray daha rahat bir oyun sergiledi. Mücadelenin 59. dakikasında Fernando orta sahada yaptığı baskıyla topu kazandı. Toppla rakip sahada ilerleyen Fernando, sol taraftan ceza sahasına koşu yapan Onyekuru'ya pasını çıkardı. Henry Onyekuru kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir plase yaptı. Onyekuru'nun vuruşunda top ağlara gitti ve Galatasaray 59. dakikada skoru 4-0'a getirdi.Galatasaray, bu golden hemen sonra yine bir gol daha buldu. Mücadelenin 63. dakikasında Galatasaray Feghouli ile sağ kanattan etkili geldi. Feghouli'nin yerden ortasında Henry Onyekuru arka direkte şık bir ayak içi vuruşla topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle farkı 5'e çıkardı.Skorun 5-0'a gelmesinin ardından oyunun temposu iyice düştü.Mücadelenin 86. dakikasında Galatasaray etkili bir hücum gerçekleştirdi. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu Yunus kaleye göndermek istedi. Yunus'un yerden vuruşunda kaleci topu karşıladı. Kaleciden dönen topu ceza sahası içinde Badou Ndiaye şık bir vole vuruşuyla ağlara gönderdi ve skor 6-0'a geldi.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti.