MAÇ ÖZETİ: Bologna 69-67 Olympiakos

THY EuroLeague 15. hafta maçında Virtus Bologna ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Bologna, Olympiakos'u 13 sayı farktan dönerek yıldız ismi Daniel Hackett'ın 41 saniye kala bulduğu basketle 69-67 kazandı.
Bologna'da Isaia Cordinier attığı 13 sayıyla takımının en skoreri oldu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Karşılaşmayı Bologna, Olympiakos'u 13 sayı farktan dönerek yıldız ismi Daniel Hackett'ın 41 saniye kala bulduğu basketle 69-67 kazandı.
Bologna'da Isaia Cordinier attığı 13 sayıyla takımının en skoreri oldu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ