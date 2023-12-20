MAÇ ÖZETİ: Bologna 69-67 Olympiakos

THY EuroLeague 15. hafta maçında Virtus Bologna, Olympiakos'u 13 sayı farktan dönerek Daniel Hackett'ın 41 saniye kala bulduğu basketle 69-67 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MAÇ ÖZETİ: Bologna 69-67 Olympiakos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2023 01:53
THY EuroLeague 15. hafta maçında Virtus Bologna ile Olympiakos karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı Bologna, Olympiakos'u 13 sayı farktan dönerek yıldız ismi Daniel Hackett'ın 41 saniye kala bulduğu basketle 69-67 kazandı.

Bologna'da Isaia Cordinier attığı 13 sayıyla takımının en skoreri oldu.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery