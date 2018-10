MAÇ ÖZETİ Beşiktaş Genk maçı

3. maçında Belçika temsilcisiile karşı karşıya geldi., 90 dakika sonunda'e 4-2 mağlup oldu.Beşiktaş'ın karşılaşmadaki gollerini 74. dakikada ve 86. dakikadaattı. Genk'e Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada ve 69. dakikada, 81. dakikadave 83. dakikada kendi kalesinekaydetti.Bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanda kalırken,puanını 6'ya çıkardı.Grubun 4. haftasında Beşiktaş, Belçika deplasmanındaile karşı karşıya gelecek.Mücadeleye iki ekip de kontrollü başlarken, temsilcimiz Beşiktaş daha fazla topla oynayan taraftı.İlk 15 dakikalık bölümde her iki ekip de gol bulamadı ve ilk 15. dakika 0-0 geçildi.Kaarşılaşmanın 23. dakikasında Genk sağ kanattan hücuma çıktı. Maehle topu taşıdıktan sonra ceza sahası içine ortasını açtı. Penaltı noktası ile altıpas arasına doğru gelen topu Samata yaptığı tek vuruşta ağlara gönderdi. Genk, 23. dakikada Samatta'nın golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.Beşiktaş'ta maçın ilk dakikalarında hafif bir sakatlık yaşayan Tolgay Arslan daha fazla oyuna devam edemedi. 27. dakikada sakatlanan Tolgay yerine Beşiktaş'ta oyuna Enzo Roco dahil oldu.Mücadelenin 35. dakikasında Genk etkili bir kontratak gerçekleştirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Samata'nın çevirdiği top Karius'u geçti. Kaleye paralel giden topa Ndongala dokunmak istedi ancak dokunamadı ve konuk ekip önemli bir gol fırsatını değerlendirmedi.İlk yarının son dakikalarına doğru Beşiktaş tribünlerinden zaman zaman protesto tezahüratları yükseldi.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı Beşiktaş Genk karşında 1-0 geride kapattı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin yerine oyuna Vagner Love dahil oldu.İkinci yarı sarı kartlarla başladı. 47. dakikada Roco Samatta'ya yaptığı hareket nedeniyle, 49. dakikada Dewaest de Larin'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.Mücadelenin 60. dakikasında Genk etkili bir hücum gerçekleştirdi. İlk golü atan Mbwana Samatta, savunmadan sıyrıldı ve kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Samatta vurşunu gerçekleştirdi ancak Karius gole izin vermedi.Genk, mücadelenin 69. dakikasında çok etkili geldi. Sağ kanattan etkili gelişen atakta Joakim Maehle, topu ceza sahasına doğru gönderdi. Boş pozisyonda Samatta vuruşunu gerçekleştirdi. Karius'un müdahalesine rağmen top ağlarlar buluştu. Bu golle Genk skoru 2-0'a getirdi.Farkın indirmek isteyen Beşiktaş aradığı golü 74. dakikada buldu. Sol kanattan ceza sahasına havalandırılan topu arka direkte Gökhan Gönül altıpasa doğru çevirdi. Altıpas üzerinde Vagner Love yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golle Beşiktaş, Genk karşısında skoru 2-1'e getirdi.Genk, karşılaşmanın 81. dakikasında bir kez daha önemli bir fırsat yakaladı. Savunmanın arkasına atılan topa Dieumerci Ndongala hareketlendi. Dieumerci Ndongala kaleci ile karşı karşıya ceza sahası içinde yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Bu golle Genk, Beşiktaş karşısında skoru 3-1'e getirdi. Bu golden sadece 3 dakika sonra konuk ekip bir kez daha tehlikeli geldi. Sol kanattan Samatta'nın ortasında Jakub Piotrowski kafa vuruşunu yaptı. Piotrowski'nin vuruşunda top Caner'in kafasına çarpıp ağlara gitti. Bu golle skoru 4-1'e geldi.Mustafa Pektemek sağ kanattan topla geldi. Mustafa'nın ceza sahasına ortasına Vagner Love çok iyi yükseldi ve Brezilyalı oyuncu yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Beşiktaş 86. dakikada Genk karşısında skoru 4-2'ye getirdi.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadıu. 90 dakika sonunda Genk, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.16. dakikada Medel'den sıyrılan Malinovskiy'in uzaktan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.23. dakikada Genk öne geçti. Hızlı hücuma çıkan Belçika ekibinde Maehle'nin sağdan ortasında Samatta müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-135. dakikada gelişen Genk atağında sağdan ceza sahasına giren Samatta'nın pasında Ndongala kaleye paralel giden topa dokunamadı.45+3. dakikada Pozuelo'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Genk'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Belçika'nın Genk ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 213. mücadelesine yapacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 212 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 85 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 300 gol gördü.Siyah-beyazlılar, Genk mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 111. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 110 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 37 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 131 gol gördü.Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

BEŞİKTAŞ GENK MAÇI SON DAKİKA GELİŞMELERİ



Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Beşiktaş, Genk karşısında alacağı galibiyetle moralini düzeltmeye çalışacak.UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor. İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.



BEŞİKTAŞ, 26 GÜN SONRA YENİDEN VODAFONE PARK'TA



Siyah-beyazlılar 26 günlük aranın ardından Vodafone Park'ta taraftarlarıyla buluşacak. Dolmabahçe'deki son maçını 29 Eylül'de Kayserispor'a karşı oynayan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşmıştı.





📣 Bugün #BeşiktaşınMaçıVar!

🏆 UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. Maç

⚽ Beşiktaş 🆚 Genk

📍 Vodafone Park

🗓 25.10.2018

⏰ 22.00

📺 beINSPORTS

Beşiktaş, Belçika temsilcileriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce bu ülke takımlarına 6 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, sahadan ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 7 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997'de UEFA Kupası'nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı. Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda yine aynı organizasyonda bu sefer bir başka Belçika ekibi Standard Liege'in karşısına çıkarken, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu ülke ekiplerine karşı son üç mücadelesini Club Brugge karşısında verdi. 2006-2007'deki UEFA Kupası'nın grup mücadelesinde oynanan tek maçta rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu ekibe 2-1 ve 3-1 yenildi.Bu arada Genk, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla ilk maçına çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 107. iç saha maçını yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 106 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 164 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 104 gol gördü. Beşiktaş, ayrıca iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 18 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti. Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 18 karşılaşmanın 9'unu ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, evindeki son 4 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu.Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.