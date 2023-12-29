MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih 85-84 Valencia

THY EuroLeague'in 17. hafta maçında Bayern Münih, Valencia'yı 85-84 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih 85-84 Valencia
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29 Aralık 2023 01:14
THY EuroLeague'in 17. hafta maçında Bayern Münih ile Valencia karşı karşıya geldi. 

BMW Park'ta oynanan maçı Bayern Münih 85-84 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, bu sezonki sekizinci galibiyetini alırken, Valencia ise sekizinci yenilgisini yaşadı. 

Bayern Münih'te  Leandro Bolmaro 13 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ile oynadı. Valencia'da Brandon Davies'in 21 sayısı galibiyete yetmedi. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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