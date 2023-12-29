MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih 85-84 Valencia

THY EuroLeague'in 17. hafta maçında Bayern Münih ile Valencia karşı karşıya geldi.
BMW Park'ta oynanan maçı Bayern Münih 85-84 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, bu sezonki sekizinci galibiyetini alırken, Valencia ise sekizinci yenilgisini yaşadı.
Bayern Münih'te Leandro Bolmaro 13 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ile oynadı. Valencia'da Brandon Davies'in 21 sayısı galibiyete yetmedi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
BMW Park'ta oynanan maçı Bayern Münih 85-84 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, bu sezonki sekizinci galibiyetini alırken, Valencia ise sekizinci yenilgisini yaşadı.
Bayern Münih'te Leandro Bolmaro 13 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ile oynadı. Valencia'da Brandon Davies'in 21 sayısı galibiyete yetmedi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ