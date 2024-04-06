MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih 75-82 Panathinaikos

THY EuroLeague 33. hafta maçında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, deplasmanda Bayern Münih'i 82-75 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih 75-82 Panathinaikos
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06 Nisan 2024 00:15
THY EuroLeague 33. hafta maçında Bayern Münih ile Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı konuk ekip Panathinaikos 82-75 kazandı. 

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 17 sayı, 4 asist ile yıldızlaştı.

Bu sonuçla birlikte 22. galibiyetini alan Panathinaikos, sezonu ilk dört içinde bitirmeyi garantiledi. Bayern Münih ise 20. yenilgisini yaşadı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ  

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