MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih 75-82 Panathinaikos

THY EuroLeague 33. hafta maçında Bayern Münih ile Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı konuk ekip Panathinaikos 82-75 kazandı.



Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 17 sayı, 4 asist ile yıldızlaştı.



Bu sonuçla birlikte 22. galibiyetini alan Panathinaikos, sezonu ilk dört içinde bitirmeyi garantiledi. Bayern Münih ise 20. yenilgisini yaşadı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



