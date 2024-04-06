MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih 75-82 Panathinaikos

THY EuroLeague 33. hafta maçında Bayern Münih ile Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı konuk ekip Panathinaikos 82-75 kazandı.
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 17 sayı, 4 asist ile yıldızlaştı.
Bu sonuçla birlikte 22. galibiyetini alan Panathinaikos, sezonu ilk dört içinde bitirmeyi garantiledi. Bayern Münih ise 20. yenilgisini yaşadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Karşılaşmayı konuk ekip Panathinaikos 82-75 kazandı.
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 17 sayı, 4 asist ile yıldızlaştı.
Bu sonuçla birlikte 22. galibiyetini alan Panathinaikos, sezonu ilk dört içinde bitirmeyi garantiledi. Bayern Münih ise 20. yenilgisini yaşadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ