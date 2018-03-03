MAÇ ÖZETİ Başakşehir 2-0 Göztepe geniş özeti, golleri izle

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ve Göztepe, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, Göztepe engelini 2-0'lık net skorla alırken, şampiyonluk ipini göğüslemeye bir adım daha yaklaştı.

03 Mart 2018 18:35
MAÇ ÖZETİ Başakşehir 2-0 Göztepe geniş özeti, golleri izle
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alexandru Epureanu ve 81. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir ligde puanını 50'ye çıkarırken, Göztepe 36 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise gelecek hafta ligde sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir Göztepe karşılaşmasının özetini izlemek için tıklayın

ARDA TURAN ÜST ÜSTE 2 MAÇI KAÇIRDI

Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan maç kadrosunda yer almadı. Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da kadroda yer almayan Arda, üst üste ikinci maçını kaçırdı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Diğer Haberler

Loris Karius için 'travma' iddiası! Liverpool

Loris Karius için 'travma' iddiası!
Ali Koç sonrası kampanya başladı! Fenerbahçe

Ali Koç sonrası kampanya başladı!
Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a gönderme! Beşiktaş

Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a gönderme!
Trezeguet için flaş Galatasaray açıklaması Türkiye Transferler

Trezeguet için flaş Galatasaray açıklaması
Ali Koç'tan yönetime İngiltere'den transfer Fenerbahçe

Ali Koç'tan yönetime İngiltere'den transfer
Dani Alves için transfer sürprizi! O takım... Dünya Transferler

Dani Alves için transfer sürprizi! O takım...
Liverpool, Barcelona'nın kalecisine göz dikti! Liverpool

Liverpool, Barcelona'nın kalecisine göz dikti!
Graham Potter, Swansea City'de! Swansea

Graham Potter, Swansea City'de!
Yaya Toure'den Guardiola'ya ırkçılık suçlaması! Dünya Futbolu

Yaya Toure'den Guardiola'ya ırkçılık suçlaması!
Daha fazla göster
1

Emre Akbaba'nın yeni takımını açıkladılar
2

Sağlık kontrollerinden sonra MANU'ya imza atıyor
3

Rizespor'un ilk transfer hedefi! Fenerbahçe'den...
4

Galatasaray'ın Trabzonspor'a Eren yanıtı!
5

Bacca, Villarreal'de kalmak istediğini açıkladı!
6

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye teklif; "Ozan'ı ver, Töre'yi al"
7

Gomis giderse, hedef Bas Dost!
8

İşte Galatasaray'ın Ozan Tufan planı!
9

G.Saray'ın gözdesi Shaqiri Almanlara konuştu!

10

Aykut Kocaman 8 milyon liralık tazminattan vazgeçecek!

yukarı ok