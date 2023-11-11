MAÇ ÖZETİ: Barcelona 86-81 Kızılyıldız

THY EuroLeague'in 7. hafta maçında Barcelona ile Kızılyıldız karşılaştı. Palau Blaugrana Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona 86-81 kazandı.
Barcelona'da 20 sayı kaydeden Jabari Ali Parker, takımının en skorer ismi oldu. Kızılyıldız'da Luka Mitrovic'in 22 sayısı galibiyete yetmedi.
Ev sahibi ekip Barcelona, bu galibiyetle bu sezonki altıncı galibiyetini aldı. Kızılyıldız, 2 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Barcelona'da 20 sayı kaydeden Jabari Ali Parker, takımının en skorer ismi oldu. Kızılyıldız'da Luka Mitrovic'in 22 sayısı galibiyete yetmedi.
Ev sahibi ekip Barcelona, bu galibiyetle bu sezonki altıncı galibiyetini aldı. Kızılyıldız, 2 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ