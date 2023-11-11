MAÇ ÖZETİ: Barcelona 86-81 Kızılyıldız

THY EuroLeague'in 7. hafta maçında Barcelona, sahasında Kızılyıldız'ı 86-81 mağlup ederek bu sezonki altıncı galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Barcelona 86-81 Kızılyıldız
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11 Kasım 2023 01:48
THY EuroLeague'in 7. hafta maçında Barcelona ile Kızılyıldız karşılaştı. Palau Blaugrana Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona 86-81 kazandı. 

Barcelona'da 20 sayı kaydeden Jabari Ali Parker, takımının en skorer ismi oldu. Kızılyıldız'da Luka Mitrovic'in 22 sayısı galibiyete yetmedi.

Ev sahibi ekip Barcelona, bu galibiyetle bu sezonki altıncı galibiyetini aldı. Kızılyıldız, 2 galibiyette kaldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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