MAÇ ÖZETİ: Barcelona 83-78 Real Madrid

THY EuroLeague'in 18. hafta maçında El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen mücadeleyi Barcelona, son çeyrekteki etkili oyunuyla 83-78 kazandı.
Barcelona'da Jan Vesely, 27 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, toplamda 12. galibiyetini alırken, Real Madrid, ikinci yenilgisini yaşadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Çekişmeli geçen mücadeleyi Barcelona, son çeyrekteki etkili oyunuyla 83-78 kazandı.
Barcelona'da Jan Vesely, 27 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, toplamda 12. galibiyetini alırken, Real Madrid, ikinci yenilgisini yaşadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ