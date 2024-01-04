MAÇ ÖZETİ: Barcelona 83-78 Real Madrid

THY EuroLeague'in 18. hafta maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 83-78 yendi. Bu skorla birlikte Real Madrid, ikinci yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Barcelona 83-78 Real Madrid
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04 Ocak 2024 01:42
THY EuroLeague'in 18. hafta maçında El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 

Çekişmeli geçen mücadeleyi Barcelona, son çeyrekteki etkili oyunuyla 83-78 kazandı. 

Barcelona'da Jan Vesely, 27 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. 

Bu sonuçla birlikte Barcelona, toplamda 12. galibiyetini alırken, Real Madrid, ikinci yenilgisini yaşadı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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