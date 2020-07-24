MAÇ ÖZETİ Antalyaspor Galatasaray maçı

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI ÖZETİ

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Süper Lig'de son haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Antalyaspor'un gollerini 19. dakikada Fredy ve 90+2. dakikada Gustavo Blanco kaydetti. Galatasaray'ın golleri 58. dakikada Marcelo Saracchi ve 65. dakikada (penaltı) Younes Belhanda'dan geldi.Bu beraberliğin ardından Galatasaray 56 puanla sezonu noktaladı. Antalyaspor da 45 puanla ligi bitirdi.Puanını 56 yapan Galatasaray, 5. sıra için Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Alanyaspor puan kaybederse, UEFA'dan men cezası alan Trabzonspor'un da CAS'a yaptığı itiraz olumsuz sonuçlanırsa, Galatasaray gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Öte yandan Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u finalde yenerek kupayı kazanması halinde de Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi bileti alacak.Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Ömer Bayram'ı yedeğe çekti.Hafta içinde takımdan ayrılan Mariano Filho'nun yerine de kadroda mecburi değişikliğe giden tecrübeli teknik adam, Ömer Bayram ve Mariano'nun yerine Martin Linnes ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de şans verdi.Sarı-kırmızılı takım, Okan Kocuk, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba ve Adem Büyük 11'i ile sahaya çıktı.Bu arada, 46 yıl önce sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez Galatasaray için sahaya çıktı.Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise geçen haftaki MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre zorunlu olarak tek değişikliğe gitti.Tuna, kart cezalısı Yekta Kurtuluş'un yerine Fredy'i ilk 11'de sahaya sürdü.Akdeniz temsilcisinde Galatasaray maçında ilk 11'de Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton ve Jahovic görev aldı.Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırladığı maça daha etkili başladı. Ev sahibi, ilk dakikadan itibaren golü düşünürken, Galatasaray yarı sahasında kalarak, kazandığı toplarla ileri çıkmaya çalıştı. Karşılaşmanın başında, Galatasaray'da sakatlık yaşandı. Antalyaspor maçının 4. dakikasında bir pozisyondan sonra sağ arka adalesini tutan Emre Akbaba, kendini yere bıraktı. 27 yaşındaki oyuncu, sağ bacağını hareket ettiremeden bir süre yerde kaldı ve tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.Galatasaray, Antalya deplasmanında ilk yarıda istediği oyunu ortaya koyamazken, kalesinde golü gördü. Maçın 19. dakikasında Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Fredy, sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluşturdu ve Antalyaspor 1-0 öne geçti.Antalyaspor - Galatasaray maçının 38. dakikasında Galatasaray penaltı bekledi. Bu dakikada rakip ceza sahasına giren Belhanda, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa oyunu devam ettirdi ve VAR odasından da tekrar izleme önerisi gelmedi. Galatasaraylı oyuncular pozisyonun ardından itirazlarda bulunurken, karar değişmedi. İlk yarıda başka gol olmayınca, Antalyaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.Galatasaray ikinci yarıya, ilk yarıya kıyasla oldukça iyi başladı. Antalyaspor kalesine daha fazla gitmeye başlayana Galatasaray, tehlikeli pozisyonlar üretti. İkinci yarıda bu kez Antalyaspor ileri çıkmakta zorlanırken, Galatasaray beraberlik golünü buldu. Maçın 58. dakikasında Doğukan'dan topu kapan Adem'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Saracchi, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Göztepe'den sonra Antalyaspor'a da gol atan Saracchi, sarı-kırmızılı takımda 14. maçında 2. golüne ulaştı.Beraberlik golünden sonra etkili oyununa devam eden Galatasaray, Antalyaspor kalesinde pozisyonlar bulmaya devam etti. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde, kornerde yapılan ortaya Belhanda dokundu. Belhanda'nın müdahalesinden sonra Amilton topa eliyle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Maçın 65. dakikasında Younes Belhanda, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve Galatasaray 2-1 öne geçti. Göztepe maçında penaltıda üst direğe takılan Belhanda, bu kez kendini affettirmiş oldu.Karşılaşmanın kalan bölümünde Galatasaray skoru korumaya çalışırken, Antalyaspor da beraberlik golünü aradı. Karşılaşmada dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Antalyaspor, beraberliği yakaladı. Gustavo Blanco'nun attığı golle Antalyaspor skoru 2-2 yaptı. Galatasaraylı futbolcular bu golün ardından büyük bir şok yaşadı. Kalan bölümde başka gol olmayınca, Galatasaray ve Antalyaspor, 1'er puanla sezonu noktaladı.