MAÇ ÖZETİ: ALBA Berlin 85-99 Panathinaikos

THY EuroLeague'in 7. hafta maçında Panathinaikos, deplasmanda ALBA Berlin'i 99-85 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
Abone Ol
MAÇ ÖZETİ: ALBA Berlin 85-99 Panathinaikos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2023 00:55
THY EuroLeague'in 7. hafta maçında ALBA Berlin ile Panathinaikos karşılaştı. 

Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçı Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos 99-85 kazandı. 

Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou, 24 sayı, 10 ribaunt ile galibiyetin mimarı oldu. 

Ergin Atamanlı Panathinaikos, bu galibiyetle EuroLeague'deki galibiyet sayısını 3'e çıkardı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ  

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery