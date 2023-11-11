MAÇ ÖZETİ: ALBA Berlin 85-99 Panathinaikos

THY EuroLeague'in 7. hafta maçında ALBA Berlin ile Panathinaikos karşılaştı.
Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçı Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos 99-85 kazandı.
Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou, 24 sayı, 10 ribaunt ile galibiyetin mimarı oldu.
Ergin Atamanlı Panathinaikos, bu galibiyetle EuroLeague'deki galibiyet sayısını 3'e çıkardı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçı Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos 99-85 kazandı.
Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou, 24 sayı, 10 ribaunt ile galibiyetin mimarı oldu.
Ergin Atamanlı Panathinaikos, bu galibiyetle EuroLeague'deki galibiyet sayısını 3'e çıkardı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ