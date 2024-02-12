Maç oynarken yıldırım düştü, hayatını kaybetti!

Endonezya oynanan maç sırasında 34 yaşındaki futbolcu sahada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Maç oynarken yıldırım düştü, hayatını kaybetti!
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12 Şubat 2024 11:51
Son güncelleme 12 Şubat 2024 11:52
Endonezya'nın Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda oynanan Bandung City ile FBI Subang karşılaşmasında sahaya yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği 34 yaşındaki Septian Raharaja hayatını kaybetti.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Raharaja, sahaya yıldırım çarptığında baygın halde yere düştü ve hemen yakındaki bir hastaneye götürüldü. Burada doktorlar onun öldüğünü doğruladı.

Görgü tanıkları maçın ikinci yarısında havanın bir anda kapandığını ve olaydan önce birkaç kez şimşek çaktığını anlattı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Bandung Emniyet Müdürü Budi Sartono konuyla ilgili olarak; "Hava yağmurlu değildi, güzeldi, Raharaja bir anda gelen yıldırımla aniden yere düştü. Bu olayda futbolcumuz maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. 

 
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