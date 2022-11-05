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Mac Allister: "Artık çaresiz oynamıyoruz"

Arjantinli futbolcu Alexis Mac Allister, Dünya Kupası'nda Polonya'yı yenerek bir üst tura yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mac Allister: 'Artık çaresiz oynamıyoruz'
Arjantinli futbolcu Alexis Mac Allister, Dünya Kupası'nda Polonya'yı yenerek bir üst tura yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Alexis Mac Allister yaptığı açıklamada, "Mutluyum çünkü ikna edici bir oyunla kazandık. Her zaman gol atmayı, kazanmayı düşünen bir takımız." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Son 2 maçta beklentileri karşıladık. Topla daha fazla oynuyor, özgüvenli hücum ediyor ve çaresiz hissetmiyoruz. Bu nedenle harika bir futbol ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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