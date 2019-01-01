Maaş sınırı, bu yılın miktarına yakın tutulmak isteniyor

Birkaç lig yöneticisi arasındaki beklentinin, NBA ve NBPA'in 2020-21 sezonunun maaş sınırını bu yılki 109.1 milyon dolar civarına yakın tutmaları olduğu bildirildi.



Kaynaklar, önümüzdeki sezon ve sonrasında NBA'in mali durumunun nasıl ele alınacağına dair somut tartışmaların henüz yapılmadığını iddia etseler de, maaş sınırını benzer düzeyde tutma kavramının gerçekçi bir uzlaşma olarak görüldüğü açıklandı.



Ligin büyük olasılıkla KOVID-19 salgınından çıkış sonrası bir miktar normalliğe döneceğinden ötürü, takımların daha kararlı bir şekilde plan yapmalarına izin verileceği düşünülüyor. Ayrıca bu durumun, serbest oyuncuların veya kontratını uzatmaya uygun oyuncuların, başlangıçta beklenenle aynı düzeyde uzun vadeli sözleşmeler imzalamasını mümkün kılacağı da tahmin ediliyor.



Maaş sınırı 109.1 milyon dolar olursa, basketbolla alakalı gelirin, muhtemelen bu rakamın temsil ettiğinden çok daha düşük olacağı ve ligin, bu eksikliğin hesabını yapmak için oyunculardan daha büyük bir para miktarı alacağı da düşünülenler arasında.



