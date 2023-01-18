Maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Ocak

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK | 2023 OCAK

MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

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EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?



2023 ocak ayı memur ve memur emeklilerinin gözü maaş farklarının ne zaman yatacağına çevrildi Memur ve emekli zammına yapılan yüzde 30 oranındaki zammın ardından, enflasyon ve zam farklarının hesaplara aktarılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2023 memur ve memur emeklisi zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşı için bekleyişe geçti. Emekli Sandığı'nda her ayın 1'i ila 5'inde; SSK'lılarda ise 17'si ila 26'sında; BAĞ-KUR'lularda her ayın 25'i ila 28'inde ödenmekye. Yapılan yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Öte yandan diğerlerine ise zam farkının açıklanacak tarihte yatırılması beklenmekte.Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik bölümünü aldı. Kalan diğre 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacağı belirtildi.Memur ve emeklilere maaş artışına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak'a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur." dedi.Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayınlanan kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış mktarı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.Geçen sene maaş: 6 bin 78 TLZamlı maaş: 7 bin 901 TL2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TLZamlı maaş: 11 bin 836 TLSSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TLSSK ve Bağ-kur emeklileri için durum farklı. Emekliler ocak zammını ödemelerini 17-28 Ocak tarihleri arasında alacak. Emeklilerin ise yüzde 30'luk zammı alması mümkün.