Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 18:24 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 18:24

Maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Ocak

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023 yılı ocak ayında sorusu vatadaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli ve memur maaş zammının yüzde 30 olarak açıklanmasının ardından memur maaş farkları beklenmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, maaş farkı miktarının erken bir şekilde hesaplara yatırılması için alt yapılarının hazır olduğunu açıkladı. Ocak ayının 15'in hesaplara geçmesi beklenilen fakat yetişmeyen memur ve emekli maaş farkları için açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş birkaç gün gecikme ile beraber yatırılacağını açıkladı. Memur ve memur emeklisi zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Ocak
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2023 ocak ayı memur ve memur emeklilerinin gözü maaş farklarının ne zaman yatacağına çevrildi Memur ve emekli zammına yapılan yüzde 30 oranındaki zammın ardından, enflasyon ve zam farklarının hesaplara aktarılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2023 memur ve memur emeklisi zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK | 2023 OCAK
Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşı için bekleyişe geçti. Emekli Sandığı'nda her ayın 1'i ila 5'inde; SSK'lılarda ise 17'si ila 26'sında; BAĞ-KUR'lularda her ayın 25'i ila 28'inde ödenmekye. Yapılan yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Öte yandan diğerlerine ise zam farkının açıklanacak tarihte yatırılması beklenmekte.
Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik bölümünü aldı. Kalan  diğre 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Memur ve emeklilere maaş artışına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak'a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur." dedi.

MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Yayınlanan kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış mktarı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?


EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI


Geçen sene maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

 

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-kur emeklileri için durum farklı. Emekliler ocak zammını ödemelerini 17-28 Ocak tarihleri arasında alacak. Emeklilerin ise yüzde 30'luk zammı alması mümkün.

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