M. United teknik direktörlüğüne sürpriz aday

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın teknik direktörlüğüne sürpriz bir aday çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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M. United teknik direktörlüğüne sürpriz aday
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22 Kasım 2021 15:08
İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın kötü gidişatının ardından görevine son verilen Ole Gunnar Solskjaer'in yerine sürpriz bir isim talip oldu.

Manchester United'ın eski futbolcularından olan ve son olarak Newcastle United'ı çalıştıran Steve Bruce, Manchester United'ın başına geçmek istedi.

The Athletic'in haberine göre, 60 yaşındaki teknik adam, Manchester United'ı toparlayabileceğine inanıyor ve bu nedenle bir şans bekliyor.

Birçok teknik adamla adı anılan Manchester United'ın Steve Bruce'ü tercih etmesi şimdilik ihtimal dahilinde gözükmüyor.




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