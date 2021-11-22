İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın kötü gidişatının ardından görevine son verilen Ole Gunnar Solskjaer'in yerine sürpriz bir isim talip oldu.



Manchester United'ın eski futbolcularından olan ve son olarak Newcastle United'ı çalıştıran Steve Bruce, Manchester United'ın başına geçmek istedi.



The Athletic'in haberine göre, 60 yaşındaki teknik adam, Manchester United'ı toparlayabileceğine inanıyor ve bu nedenle bir şans bekliyor.



Birçok teknik adamla adı anılan Manchester United'ın Steve Bruce'ü tercih etmesi şimdilik ihtimal dahilinde gözükmüyor.







