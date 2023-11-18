M. City, Barcelona'dan 35 Milyon euro istiyor!

Barcelona sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Cancelo'nun kiralık süresini 1 sene daha uzatmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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M. City, Barcelona'dan 35 Milyon euro istiyor!
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18 Kasım 2023 16:37
Son güncelleme 18 Kasım 2023 16:41
Barcelona yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak Manchester City'den kadrosuna kattığı Joao Cancelo ile 1 sezon daha devam etmek için harekete geçti.

MANCHESTER CITY OPSİYONU İSTİYOR

Diario Sport'un haberine göre Barcelona, Joao Cancelo sözleşmesini bir sezon daha uzatmak için görüşmelere başlayacak. Ancak Manchester City ise Joao Cancelo'yu kadroda düşünmediği için bonservis bedeli istiyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere Manchester City, kiralık sözleşmede yazan 35 milyon euro'luk satın alma maddesinin kullanılmasını talep edecek. İngiliz ekibi onun dışında gelecek teklifleri şu an için değerlendirmeyecek.

Joao Cancelo'nun, Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Barcelona formasıyla 14 resmi maça çıkan Joao Cancelo bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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