M'baye Niang Fenerbahçe'yi bekliyor

Fenerbahçe'nin forvet transferi adına gündeminde yer alan isimlerden Rennes forması Mbaye Niang, Sarı-Lacivertliler'in bir an önce resmi bir adım atmasını bekliyor.

, Fotoğraf; Instagram
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M'baye Niang Fenerbahçe'yi bekliyor
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29 Temmuz 2021 11:33
M'Baye Babacar Niang
M'Baye Babacar Niang
Rennes
Fenerbahçe 'nin gündemindeki hücum oyuncularından biri de Mbaye Niang. Rennes forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi Venezia'dan gelen teklifi, Fenerbahçe'yi istediği için beklemeye almıştı. Ancak Niang, Kanarya'nın bir türlü ciddi bir adım atmaması nedeniyle sabırsızlanmaya başladı.

Fenerbahçe'nin önceliğini Muriqi'ye vermesi nedeniyle bu transferi ağırdan alması, Fransız golcünün diğer takımlarla görüşmelere yeniden başlamasına neden olabilir.




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