Liglerin sonlandırdığı Fransa'da sezonu yedinci olarak bitiren Lyon, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı.Lyon'un, Marsilya'dan Fenerbahçe'ye sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen Luiz Gustavo için harekete geçtiği öğrenildi.Sezon durmadan önce sarı-lacivertlilerin en iyi oyuncularından biri olan Gustavo'yu Fenerbahçe'nin kolay kolay bırakacağı düşünülmüyor. Ancak Fransız ekibinin, maddi anlamda iyi bir teklif yapacağı konuşuluyor.