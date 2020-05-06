Liglerin sonlandırdığı Fransa'da sezonu yedinci olarak bitiren Lyon, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı.
Lyon'un, Marsilya'dan Fenerbahçe'ye sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen Luiz Gustavo için harekete geçtiği öğrenildi.
Sezon durmadan önce sarı-lacivertlilerin en iyi oyuncularından biri olan Gustavo'yu Fenerbahçe'nin kolay kolay bırakacağı düşünülmüyor. Ancak Fransız ekibinin, maddi anlamda iyi bir teklif yapacağı konuşuluyor.
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Lyon'un, Marsilya'dan Fenerbahçe'ye sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen Luiz Gustavo için harekete geçtiği öğrenildi.
Sezon durmadan önce sarı-lacivertlilerin en iyi oyuncularından biri olan Gustavo'yu Fenerbahçe'nin kolay kolay bırakacağı düşünülmüyor. Ancak Fransız ekibinin, maddi anlamda iyi bir teklif yapacağı konuşuluyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın