Lyon'un Luiz Gustavo ısrarı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız ismi Luiz Gustavo için Fransız ekibi Lyon ısrarını sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Lyon'un Luiz Gustavo ısrarı!
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06 Mayıs 2020 10:16
Liglerin sonlandırdığı Fransa'da sezonu yedinci olarak bitiren Lyon, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı.

Lyon'un, Marsilya'dan Fenerbahçe'ye sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen Luiz Gustavo için harekete geçtiği öğrenildi.

Sezon durmadan önce sarı-lacivertlilerin en iyi oyuncularından biri olan Gustavo'yu Fenerbahçe'nin kolay kolay bırakacağı düşünülmüyor. Ancak Fransız ekibinin, maddi anlamda iyi bir teklif yapacağı konuşuluyor.

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