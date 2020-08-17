Lyon'nun Marcelo - Denayer savunmasıyla gelen başarısı!

Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon fırtınası esiyor. Fransız ekibi, yarı finale kalma başarısı gösterirken defans hattıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'in eski yıldızlarıyla savunma hattını şekillendiren Ligue 1 takımı, Manchester City'yi 3-1 ile geçerek önemli bir başarıya imzasını attı. Fransız ekibi; Marcelo, Jason Denayer ve Fernando Marçal'dan oluşan 3'lü defans hattıyla tarihinde 2. kez son 4'e kaldı.



Türkiye'de başarılıydılar

Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Marcelo, 2017'de 7 milyon euro karşılığında Lyon'a satılmıştı. Galatasaray'da iki farklı dönemde kiralık oynayan ve şampiyon olan Denayer de eski takımı Manchester City'ye karşı başarı sağladı. 2015-16 sezonunda Süper Lig'de Gaziantepspor'da forma giyen ve o dönem sol bek ile sol stoperde oynayan Marçal da, 2017'den beri Marcelo ile beraber Lyon'un savunmasında yer alıyor.



Tarihte bir ilk

Fransa futbolu, PSG ve Olympique Lyon ile Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir gurur yaşadı. Ülke futbolu tarihinde ilk kez Devler Ligi yarı finalinde 2 takımla temsil edilecek. Yine turnuva tarihinde ilk defa Almanya ve Fransa takımları Avrupa'da kulüpler bazında turnuvada birlikte yarı finale kaldı. Bayern Münih-Lyon ve PSG-Leipzig 18-19 Ağustos'ta final için mücadele edecek.



