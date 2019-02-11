Lyonlu Rafael'den Barcelona'ya gözdağı!

tecrübeli sağ beki, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarımaçları öncesi iddialı açıklamalar yaptı.Barcelona'ya zorluk çıkarabileceklerini vurgulayan Rafael, "Maç 11'e 11 oynanacak. Bunu unutmayın. Ekibimizde de harika oyuncular var" ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Manchester City ile yaptıkları ilk maça atıfta bulunan Rafael, "Manchester City maçından önce herkes 5-0 kaybedeceğimizi söyledi ve 2-1 kazandık" şeklinde konuştu.Lyon, 19 Şubat Salı günü evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak.