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Lyon'dan Tete için Galatasaray cevabı

Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, iddiaların aksine Tete için Galatasaray'dan bir teklif almadıklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lyon'dan Tete için Galatasaray cevabı
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07 Ocak 2019 19:47
Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, transferde Galatasaray ile ismi anılan Kenny Tete'nin takımda kalacağını söyledi.

Genesio iddiaları kesin bir dille yalanlarken, "Tete mi ayrılacakmış? Hayır, böyle bir şey olmaz. Şu anda zaten hiçbir oyuncu bizden ayrılmak için bir talepte bulunmadı. Aynı zamanda Kenny 2018'i en iyi geçiren oyuncularımızdan biri ve şu anda çok formda. Onu bir yere göndermeyiz" dedi.

Lyon'un 2017'de Ajax'tan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı savunmacı, bu sezon 9 maçta 3 asist yaptı.



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