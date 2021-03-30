Lyon'dan Marcelo'ya yeni sözleşme

Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Marcelo Guedes'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

Haber; Sporx.com
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Lyon'dan Marcelo'ya yeni sözleşme
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30 Mart 2021 15:40
Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Olympique Lyon'a transfer olan Marcelo, Fransız ekibinde bu sezon 28 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.





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